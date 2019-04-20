РПЦ указала на утрату Константинополем авторитета среди православных церквей

Председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда прокомментировал призыв со стороны Александрийской, Антиохиской, Иерусалимской и Кипрской православных церквей защитить храмы канонической Украинской церкви от захватов.

Легойда в Telegram отметил, что архиепископ Кипрский Хризостом II готов стать посредником «в решении украинского вопроса», предстоятели Александрийской, Антиохийской и Иерусалимской церквей согласились, что данная инициатива поможет «единству православия».

По мнению РПЦ, заявление четырех православных церквей демонстрирует, что Константинопольский патриархат теряет свой авторитет в православном мире, утрачивая возможность выражать общую волю и быть «первым среди равных».

Напомним, нападения сторонников «новой церкви» на храмы и представителей канонической Украинской православной церкви стали на Украине регулярными.

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