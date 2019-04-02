США обвинили Иран в гибели более 600 американских военных

Тегеран несет ответственность за гибель 608 американских военных в ходе войны в Ираке, заявил спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук.

Он заявил, что сообщение основано на «рассекреченных разведывательных данных». Хук уточнил, что речь идет о 17% всех боевых потерь в США в 2003–2011 годах, передает РИА «Новости».

Хук также обвинил Иран в попытке взять Ирак «под свой контроль».

Между Ираком и Ираном установлены тесные отношения, в частности, связанные с тем, что в обеих странах большинство населения составляют мусульмане-шииты.

Напомним, администрация президента США Дональда Трампа придерживается жесткого курса в отношении Ирана. СМИ указывали, что США стремятся свергнуть режим в Иране по сценарию, схожему с иракским.