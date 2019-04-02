Работники Ford в России пригрозили пикетами в случае невыплаты компенсаций

Работники завода Ford во Всеволожске заявили о намерении выйти на пикеты в случае отказа руководства предприятия выплатить компенсацию после увольнения в размере двух годовых окладов, рассказал председатель всеволожской профсоюзной организации Ford Михаил Сергеев.

«До конца апреля люди должны, по мнению работодателя, определиться, согласны ли они уходить именно по программе добровольного увольнения. Если да, то эта программа сработает с середины июня. Под программу сокращения попадают практически все работники, 868 человек. Между тем, мы спросили, есть ли у представителей компании мандат на ведение переговоров с нами в сторону увеличения компенсаций, они сказали «нет». Мы их предупредили, и сегодня уже отправили письмо в Ford Europe. Работники будут бороться. У нас остаются в запасе наши массовые мероприятия, как то: митинги, пикетирование. Мы не будем зацикливаться только на Всеволожске. Так как у нас сотрудники живут в Петербурге, то и акции будем переносить и туда», – приводит его слова «Коммерсант.FM».

Встреча работников завода с руководством, на которой сотрудникам должны были сообщить о размере компенсаций, прошла во вторник. Сообщается, что окончательные условия работодатель обещал озвучить через неделю. В самой компании от комментариев по этому поводу отказались.

На прошлой неделе автопроизводитель объявил о закрытии своих заводов в России к июлю 2019 года. Ford заверил, что выделит на компенсации попавшим под сокращение сотрудникам 200 млн долларов.

Позже КамАЗ объявил о готовности принять на работу сотрудников Ford Sollers, сокращаемых в Набережных Челнах и Елабуге.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, кто виноват в уходе Ford из России.