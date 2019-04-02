На Украине завели дело после визита Бойко и Медведчука в Россию

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудило дело по факту пересечения границы кандидатом в президенты Юрием Бойко и председателем политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктором Медведчуком, рассказала пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова.

«Территориальным управлением ГБР в Киеве на основании доверенности прокурора отдела Генеральной прокуратуры Украины проводится досудебное расследование уголовного производства по факту возможного злоупотребления служебным положением лицами Государственной пограничной и Государственной авиационной службы Украины при предоставлении разрешений на пересечение воздушной границы Украины в направлении РФ», – передает сообщение Ивановой УНИАН.

Представитель ГБР пояснила, что правоохранительные органы проверяют законность предоставления разрешений воздушному судну, летевшему в направлении России.

22 марта Бойко и Медведчук провели в Москве встречу с премьер-министром России Дмитрием Медведевым, на которой стороны обсудили транзит газа через Украину. На встрече Медведев заявил, что не видит от действующей украинской власти серьезных шагов по вопросам в газовой сфере.

После визита украинских политиков в Москву президент Украины Петр Порошенко обвинил Бойко и Медведчука в антиукраинском сговоре с Россией.