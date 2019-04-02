На Украине завели дело после визита Бойко и Медведчука в Россию

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НОВОСТЬ ЧАСА:Ополченцы в Донбассе уничтожили «Ведьму»
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Россия обошла Америку на рынке СПГ
Зеленский обречен обсуждать судьбу Украины с Москвой
Глобальное потепление принесет России колоссальные выгоды
Западные СМИ: Если победит Зеленский, России будет сложнее
Самый богатый экс-министр России оказался за решеткой
У народного артиста нет права на создание фальшивок
Сергей Козлов, ветеран спецназа
Мародерство, убийство мирных граждан и целый сонм воинских преступлений. Такое впечатление, что на экране не Советская армия, а зондеркоманда СС. Но, судя по представлениям Лунгина, это норма жизни советских военных в Афганистане. Подробности...
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«Поколение Зе» не хочет жить в «украинском рейхе»
Андрей Манчук, политолог
Одним из главных результатов первого тура выборов в Украине стало банкротство пропагандистского тезиса о «единой стране». Украина оказалась расколотой по географическому, социальному и возрастному признакам. Подробности...
Обсуждение: 22 комментария
Абсурдно отрицать собственную идентичность
Сергей Худиев, публицист, богослов
Бывает жутковато наблюдать, как люди на Украине с русскими именами и фамилиями, которые внешне неотличимы от русских, по-русски говорят о том, что они являются жертвами. Чего бы вы думали? Русского колониализма. А что? Дело модное! Подробности...
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Роль Берии в истории
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Военный транспортник Ил-112B впервые поднялся в воздух
Первый военно-транспортный самолет, полностью разработанный в России в постсоветский период, Ил-112В поднялся в воздух в рамках испытательного полета на Воронежском авиационном заводеПодробности...
Путину в Киргизии подарили коня и щенка
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подарил Владимиру Путину орловского скакуна и киргизскую борзую тайган. Российский лидер, находившийся в республике с государственным визитом, с удовольствием принял подарки. Главы других стран и раньше дарили Путину собакПодробности...
Дональд Трамп принял Александра Овечкина в Белом доме
Президент США Дональд Трамп принял в Белом доме капитана хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» и основателя общественного движения Putin Team Александра Овечкина, а также других хоккеистов команды, ставших чемпионами НХЛ. «Очень горжусь вами, парни», – сказал президент, отметив, что его дочь Иванка – «огромный фанат» ОвечкинаПодробности...
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