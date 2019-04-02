Сын Шумахера дебютировал за рулем болида «Формулы-1»

Во вторник состоялся дебют в гонках класса «Формула-1» сына легендарного гонщика Михаэля Шумахера Мика. 20-летний пилот выступил в Бахрейне на тестовых заездах болидов за рулем «Феррари».

Шумахер показал второе время дня, проехав суммарно 39 кругов, сообщает Sports.

Лучшим в заездах стал голландец Макс Ферстапен из команды «Ред Булл», третье время у британца Ландо Норриса из «МакЛарен». Действующий чемпион мира британец Льюис Хэмилтон показал лишь шестое время. Российский гонщик Даниил Квят расположился на 13-й строчке.

Отмечается, что болид «Феррари» впервые за 13 лет вывел на трек представитель семьи Шумахеров. Сейчас немец является пилотом молодежной академии «Феррари» и действующим чемпионом «Формулы-3».

В марте Международная федерация автомобильного спорта объявила о введении нового правила в «Формуле-1», по которому с сезона 2019 года пилоты будут получать дополнительное очко за самый быстрый круг в гонке.