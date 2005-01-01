В «Формуле-1» ввели новое правило

Международная федерация автомобильного спорта (FIA) объявила о введении нового правила в чемпионате мира по автогонкам в классе машин «Формула-1».

По решению FIA, с сезона 2019 года пилоты «Формулы-1» будут получать дополнительное очко за самый быстрый круг в гонке, если финишируют в первой десятке, передает ТАСС.

Команда гонщика также получит один балл в зачет Кубка конструкторов.

Сезон-2019 в «Формуле-1» стартует 15 марта, первый этап пройдет в Австралии. Гран-при России в Сочи в 2019 году пройдет 27-29 сентября.