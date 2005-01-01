Умер режиссер Вадим Гемс

Режиссер Вадим Гемс скончался на 69-м году жизни.

О смерти кинорежиссера сообщается на сайте Союза кинематографистов России.

Вадим Гемс окончил Крымское культпросветучилище в 1972 году, а позже – режиссерский факультет ВГИК (мастерская Марлена Хуциева).

Гемс несколько лет руководил Театром-мастерской театрального искусства в Ялте, а в 1985–1986 годах возглавлял Всесоюзное объединение молодых кинематографистов.

Вадим Гемс в качестве режиссера-постановщика работал над фильмами «Стару-ха-pмса» (приз жюри на кинофестивале «Киношок» в Анапе в 1992 году), «Карусельщик», «Ираклий Андроников о русских тройках», «Кочерга». Он также сыграл около 20 ролей в кино.

Ранее сообщалось, что 19 марта умер Марлен Хурциев, его похоронили на Троекуровском кладбище.