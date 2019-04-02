Сотрудников больницы наказали за хранение детского питания в морге

Шесть сотрудников городской больницы Югорска (ХМАО) наказали за хранившееся в морге просроченное детское питание, сообщили в региональном департаменте здравоохранения.

Представительница департамента сообщила, что по решению ведомства «проведена контрольная проверка закупок и условий хранения детского питания в городе Югорске», по итогам которой «шесть сотрудников медицинской организации привлечены к дисциплинарной ответственности», передает РИА «Новости».

В пресс-службе регионального управления МВД сообщили, что проверка, организованная по указанным фактам, все еще продолжается, процессуальное решение пока не принято.

Кроме того, свою проверку проводит и Югорская межрайонная прокуратура.

Напомним, скандал разгорелся после того, как депутат местной думы Андрей Пантин сообщил, что в прощальном зале морга в Югорске хранится около 3 тонн детского питания и каш, стоимость которых он ориентировочно оценил в 1,5 млн рублей.

Позже в департаменте общественных и внешних связей Югры заявили, что в здании, где находится морг, размещены складские помещения, которые отделены от основного отделения, и в одном из таких помещений «временно хранились продукты питания с истекшим сроком годности, предназначенные для утилизации».