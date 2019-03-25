Склад детского питания нашли в морге в Югорске

В здании городского морга Югорска (ХМАО) было обнаружено несколько тонн коробок с детским питанием.

«Деятельность в здании продолжается, сам морг и судмедэкспертиза работают ежедневно, и там, скорее всего, хранятся формалин, фенол, тимол, сулема и другие сильнейшие яды, которые используют для обработки трупов. Картон для них не помеха. Даже испарений некоторых достаточно для отравления человека, не говоря уже о ребенке», – рассказал депутат местной думы Антон Пантин Ura.ru после осмотра здания совместно с правоохранительными органами.

В администрации Югорска комментировать ситуацию отказались, объяснив это тем, что деятельность морга относится к окружному департаменту здравоохранения.

Как заявил депутат Антон Пантин, сейчас правоохранительные органы проводят доследственную проверку. Также он выразил беспокойство по поводу длительности хранения продукта там. По его данным, коробки могут находиться в здании морга с прошлой осени.

«В то время, как многие семьи вынуждены на мизерное пособие по уходу за ребенком или на последние деньги покупать питание своим детям в магазинах, тут стоит огромное количество коробок», – добавил он.

Ранее сообщалось, что в Челябинске прокуратура проверит детский сад из-за жалоб на суп с червями.