Полиция объяснила склад детского питания в морге

Полиция объяснила присутствие коробок с несколькими тоннами детского питания в здании морга в Югорске Ханты-Мансийского автономного округа.

Пресс-служба МВД по ХМАО сообщила, что детское питание не предназначалось для выдачи населению и готовилось к утилизации, пишет «Интерфакс-Урал».

«Данное детское питание является просроченным, оно оказалось не востребованным и не выданным детям. Питание находилось в складском помещении до момента утилизации, его должны скоро утилизировать», – рассказали в пресс-службе.

По данным ведомства, комната, где лежали коробки с детским питанием, была прощальным залом морга раньше, а в настоящее время используется как складское помещение. В пресс-службе отметили, что в складское помещение имеется отдельный вход.

В сообщении также отмечается, что окружной департамент здравоохранения решил проверить условия закупки и хранения детского питания в учреждениях здравоохранения.

«Комиссия департамента здравоохранения начнет работу уже завтра, первая проверка будет проведена в городе Югорске. При выявлении нарушений будут приняты управленческие решения», – добавил собеседник.

Ранее в здании городского морга Югорска обнаружили несколько тонн детского питания. Правоохранительные органы начали доследственную проверку по данному факту.