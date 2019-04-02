Роспотребнадзор подготовил проект нового СанПиН

Сотрудники Роспотребнадзора и предприятий общественного питания разработали проекты документов нового СанПиН, а также методические рекомендации.

Стороны решили разделить действующие санитарные правила на две части: предписания, обязательные для выполнения, и методические рекомендации для предприятий общественного питания, сообщается на сайте надзорного ведомства.

В обязательную часть входят требования и нормы, которые учитывают новые подходы к технологии производства, сырью и оборудованию.

Рекомендации касаются организации процесса изготовления безопасной продукции, обработки помещений и инвентаря, а также личной гигиеной сотрудников предприятия, отмечает ведомство.

Сейчас проводится внутриведомственная правовая экспертиза этих документов.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что школьникам запретят приносить еду из дома; такое ограничение якобы содержалось в обновленном СанПиНе по школьному питанию, который готовит Роспотребнадзор. Позднее эти данные были опровергнуты.