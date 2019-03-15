Роспотребнадзор разъяснил нормы нового СанПиНа по школьному питанию

Недопонимание, возникшее по поводу нового СанПиНа по школьному питанию, устранено; Роспотребнадзор сотрудничает с родительским сообществом, заявила глава ведомства Анна Попова.

Попова сообщила, что «резонанс вызвал только один пункт», который был неправильно интерпретирован, передает РИА «Новости».

Речь идет о пункте «Организация питания», который якобы «запрещает брать детям в школу домашнюю еду».

«Именно это несоответствие вызвало большой резонанс. И, конечно, недопонимание устранено достаточно быстро, практически сразу, потому что для этого достаточно было разъяснений», – сказала глава Роспотребнадзора.

Она также отметила, что ведомство еще раз, широко и публично обсудило данный нормативный акт с представителями научных организаций, экспертами РАН, Общественной палатой и Национальной родительской ассоциацией.

Были учтены все рекомендации, документ доработали.

Попова сообщила также, что Роспотребнадзор и Общероссийский народный фронт (ОНФ) выпустят иконографику, в которой будут содержаться «специальные рекомендации для родителей, посвященные сбалансированному рациону питания детей и помогающие разобраться в правилах и нормах организации общественного питания обучающихся в образовательных учреждениях».

Кроме того, Роспотребнадзор усилит борьбу с недостоверными данными о содержании глютена, молока, орехов и других аллергенов на этикетках продуктов.

«Если у человека аллергия на какой-то компонент, он должен быть уверен, что перечень на этикетке соответствует сырью и добавкам, из которых сделан продукт», – сказала Попова.

Она добавила, что в данном случае цена ошибки «невероятно высока: здоровье, а иногда и жизнь человека».

Ранее некоторые СМИ сообщил, что школьникам запретят приносить еду из дома; такое ограничение якобы содержалось в обновленном СанПиНе по школьному питанию, который готовит Роспотребнадзор. Ведомство опровергло эти данные.

В ОНФ также заявляли, что новые нормы и правила по организации школьного питания не запрещают детям приносить в школу еду из дома.