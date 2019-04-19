Глава адвокатской коллегии арестован по делу о хищении у Росавиации

Суд в Москве арестовал председателя коллегии адвокатов Сергея Юрьева по уголовному делу о хищении 1 млрд рублей у Росавиации, сообщили в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте (ММСУТ) СК.

«Сегодня по ходатайству следствия председателю коллегии адвокатов Юрьеву избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – сообщила представитель ведомства Елена Марковская, передает ТАСС.

По данным следствия, в 2008 году ФГУП «Государственная корпорация по организации воздушного движения» заключило контракт на оказание юридических услуг с одной из адвокатских коллегий, сообщается на сайте ведомства.

«Председатель коллегии адвокатов, используя связи в Росавиации, через своего бывшего коллегу-юриста и должностное лицо данного учреждения, предоставил заключение, содержащее завышенную стоимость юридических услуг для формирования конкурсной документации», – уточняет ведомство.

После этого между госструктурой и коллегией был заключен договор, который впоследствии неоднократно продлевался в нарушение установленных процедур.

Ранее Мещанский суд Москвы арестовал главу управления правового обеспечения и имущественных отношений Росавиации Владимира Мнишко.