Глава управления Росавиации арестован за миллиардные хищения

Глава управления правового обеспечения и имущественных отношений Росавиации Владимир Мнишко арестован по подозрению в хищении более 1 млрд рублей, сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте Елена Марковская.

«В результате завышения цены государственного контракта с 2008 по 2018 годы адвокатской коллегией необоснованно получены денежные средства в размере свыше 1 млрд рублей. Сегодня по ходатайству следствия в отношении должностного лица Росавиации избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – передает ТАСС сообщение Марковской.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Следствие пояснило, что в 2008 году председатель палаты адвокатов, используя связи в Росавиации, предоставил заключение с завышенной стоимостью юридических услуг для составления конкурсной документации, после чего между адвокатской коллегией и государственной корпорацией по организации воздушного движения был заключен договор, неоднократно продлевавшийся в нарушение установленных процедур. Сообщается, что председатель адвокатской палаты задержан.

Напомним, ранее был арестован бывший министр Открытого правительства России Михаил Абызов, которого обвиняют в создании преступного сообщества и хищении 4 млрд рублей. Обвинение было предъявлено также скрывавшемуся за границей фигуранту дела Абызова – экс-гендиректору ОАО «Региональные электрические сети» Сергею Ильичеву.