Сотрудников «Росбалта» вызвали на допрос по делу о клевете в адрес Усманова

Нескольких сотрудников «Росбалта» и главного редактора в Москве Николая Ульянова вызвали на допрос в связи с делом о клевете в адрес бизнесмена Алишера Усманова.

«Во вторник мы, я, сотрудник редакции, который фигурирует в деле, а также, наверное, наш технический сотрудник, должны будем с нашим адвокатом подъехать к дознавателю в управление дознания Главного управления МВД по городу Москве. Может быть, там мы получим какие-то объяснения происходящего: почему нам сказали, что сделают одно, а сделали совершено другое, так как сегодня я вменяемого ответа от руководителя группы, которая здесь работала, не получил», – рассказал Ульянов.

По словам главного редактора, во время обыска изъяли его системный блок, а также системные блоки журналиста, место работы которого изначально пришли осматривать сотрудники правоохранительных органов, и сотрудничающего с данным сотрудником редактора, пишет «Интерфакс».

После сотрудники полиции забрали все документы, «которые насобирали со столов» и осмотрели компьютеры всех сотрудников.

«Они их все включили и прогоняли на предмет нахождения слова «Шакро», нашли материалы компьютерах, видимо, статьи, где упоминалось дело Шакро Молодого (криминального авторитета Захария Калашова, которого осудили за вымогательство – прим. ВЗГЛЯД), и соответственно, их упаковали и увезли», – добавил Ульянов.

При этом действия правоохранителей его очень удивили, так как, по словам главреда, Усманов в этих материалах не упоминался.

Ранее в московской редакции «Росбалта» пришли с обысками. Вход в офис опечатали, а сотрудников не пускали внутрь. Отмечалось, что следственные действия проводит в отношении определенного сотрудника, а не в отношении информагентства.