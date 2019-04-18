В офис «Росбалта» пришли с обысками

Сотрудники полиции проводят обыски в московской редакции информагентства «Росбалт», внутрь здания никого не пускают.

«Мы не знаем, с чем связан обыск», – рассказала РИА «Новости» представитель пресс-службы агентства.

Внутри офиса работает полиция, вход опечатан, сотрудников не пускают внутрь.