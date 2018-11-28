Суд утвердил приговор Шакро Молодому

Приговор криминальному авторитету Захарию Калашову (Шакро Молодому), осужденному почти на десять лет строгого режима, признали законным.

Мосгорсуд признал законным приговор Калашову, во время оглашения приговора он демонстративно разгадывал кроссворд, передает РИА «Новости».

Калашов был задержан в июле 2016 года.

29 марта вора в законе Захария Калашова приговорили к 9 годам и 10 месяцам колонии строгого режима, его подельника Андрея Кочуйкова (Итальянца) – к 8 годам и 10 месяцам. Остальным 12 фигурантам назначили сроки от 7 до 9 лет колонии.

Калашов и Кочуйков стали фигурантами одного из самых громких процессов о коррупции в России. Высокопоставленных офицеров СК России обвинили в том, что якобы они согласились за взятку смягчить обвинения и выпустить арестованного после перестрелки у московского ресторана Кочуйкова.