Вынесен приговор Шакро Молодому

Вор в законе Захарий Кулешов (Шакро Молодой) приговорен Никулинским судом Москвы к 9 годам и 10 месяцам колонии строгого режима, его ближайший соратник Андрей Кочуйков (Итальянец) – к 8 годам и 10 месяцам.

Обоим вменялось вымогательство, передает РИА «Новости».

Ранее в ходе заседания суда, которое началось 27 марта, Шакро Молодой был признан виновным.

Всего по объединенному делу о двух вымогательствах проходили 14 человек.

Калашов был задержан в июле 2016. Как сообщала газета ВЗГЛЯД, его арестовали по делу, возбужденному вслед за перестрелкой в ресторане Elements в конце 2015 года.

После этого задержали высокопоставленных сотрудников СК, которые якобы за крупную взятку обещали «решить вопрос» с делом Шакро Молодого. Фигурантами стали замглавы СУ СК по Москве Денис Никандров, Александр Ламонов, Михаил Максименко.