Стало известно об угрозе разрушения химер Нотр-Дама

Химеры на соборе Парижской Богоматери могут в любой момент рассыпаться из-за случившегося пожара, заявил министр культуры Франции Франк Риестер.

«Угол южной колокольни был настолько нагрет, что камни стали совершенно рыхлыми, существует реальный риск разрушения химер», – цитирует Риестера ТАСС.

По его словам, страховщиком Нотр-Дама является государство. У большинства подобных сооружений нет частной страховки, поскольку казначейство должно было бы оплачивать непомерные суммы за страховку всех сооружений, подчеркивает телеканал BFM.

«Государство является их собственником <...> ни одна компания не обеспечила бы им страховку», – добавил Риестер.

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Между тем президент Франции Эмманюэль Макрон наградил медалями почета 270 пожарных, которые участвовали в спасательной операции в соборе Парижской Богоматери.

Напомним, пожар в соборе Парижской Богоматери начался вечером в понедельник; в результате обрушились шпиль и крыша исторического здания. Реликвии, хранившиеся в соборе, не пострадали. По предварительным данным, возгорание произошло из-за проблем с электричеством.

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал восстановить собор за пять лет, а премьер-министр заявил, что Франция объявит конкурс для восстановления шпиля собора. Пострадавший от пожара собор собирались закрыть на пять-шесть лет, однако позже передумали

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