Захарова развенчала миф о Крыме

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала мифом международную изоляцию Крыма.

«Изоляция Крыма – это миф», – сказала Захарова на брифинге в Ялте, где проходит международный экономический форум, передает РИА Новости.

По ее словам, ежегодное проведение форума наглядно демонстрирует развитие внешнеэкономических связей Крыма. Существуют «лжефорумы, а этот – настоящий», подчеркнула Захарова.

Дипломат отметила состав иностранных представителей на форуме. Если в прошлом году в мероприятии принимали участие представители из 60 стран мира, то сейчас количество участников превысило 4,5 тыс. человек, участвуют представители 100 делегаций из-за рубежа.

Пятый ежегодный Ялтинский международный экономический форум проходит 17-20 апреля.

Ранее немецкий депутат призвал отменить введенные из-за Крыма санкции против России.

Напомним, Крым стал российским регионом в результате референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией.

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