Красовский назвал причину травли ребенка с ВИЧ

«Люди, которые травят ребенка, сами живут с ВИЧ», – заявил газете ВЗГЛЯД директор фонда «СПИД. Центр» Антон Красовский, комментируя травлю семьи с ВИЧ-положительным ребенком в городе Искитиме.

Главная проблема, по мнению Красовского, состоит в том, что согласно данным о пораженности региона, в этом маленьком городке доля взрослых людей, живущих с ВИЧ, составляет 5-7%. «А это значит, что какие-то люди, которые травят ребенка, сами живут с ВИЧ. Так проявляется у них ненависть к самим себе и к месту, в котором они живут», – полагает собеседник.

Если медицинская тайна действительно была разглашена, то врач, который допустил эту утечку, «должен сидеть вне всяких сомнений», уверен Красовский.

«И не просто сидеть! И не в колонии-поселении, а сидеть по максимальному сроку, предусмотренному за эту статью. Это должно быть показательное дело: общество должно увидеть, как садится врач, как снимается с должности главный врач больницы», – подчеркнул собеседник.

Версия о том, что приемные родители ребенка, а также сотрудники детского дома не знали о его диагнозе, представляется эксперту нежизнеспособной.

«Ребенка не проверили? Ребенка, конечно же, проверили. Он родился от ВИЧ-положительной матери, а в нашей стране у рожениц 100-процентная выявляемость ВИЧ», – пояснил собеседник.

Красовский уточнил, что все матери, которые рожают в России, обязаны на 12-й неделе сдавать тест на ВИЧ, а затем еще несколько раз на протяжении беременности его повторять. «Благодаря таким тюремным правилам в России фактически остановлена незадокументированная перинатальная передача вируса. Если у тебя не будет результата теста на ВИЧ, ты просто не ляжешь в роддом и будешь рожать в ванной», – заметил Красовский.

«Все знали, что ребенок «вичевой» – и в детском доме, и родители во время усыновления должны были об этом узнать, а рассказывать сейчас они могут все что угодно», – считает эксперт. Однако Красовский отметил, что реальную правду мы пока не знаем.

Отвечая на вопрос, почему в интернатах самих детей не проверяют на ВИЧ и гепатиты, Красовский отметил, что проверять ребенка на гепатит в обязательном порядке никто не обязан, а в случае с ВИЧ ребенка проверяют только в том случае, если вирус был обнаружен у одного из родителей.

«У детей эти анализы не берут. Берут их до трех лет и только в том случае, если ребенок родился от ВИЧ-позитивного родителя. Если к этому времени он негативный, то анализы на этом заканчиваются, но если ребенок инфицирован, то брать у него их будут регулярно», – пояснил Красовский.

Напомним, ранее уполномоченный по правам ребенка города Искитима Новосибирской области обратилась в прокуратуру с просьбой разобраться с нарушением прав ВИЧ-инфицированного ребенка, которого не берут в школу и вместе с семьей выживают из города.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о неприкосновенности частной жизни по факту нарушения прав ребенка и его семьи.