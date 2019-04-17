Детский омбудсмен обратилась в прокуратуру после травли ребенка с ВИЧ

Уполномоченный по правам ребенка в городе Искитиме Новосибирской области Надежда Болтенко обратилась в прокуратуру с просьбой разобраться с нарушением прав больного ВИЧ ребенка, которого не берут в школу и вместе с семьей выживают из города.

«Направлено обращение на имя прокурора Новосибирской области с просьбой провести проверку о нарушении прав несовершеннолетнего на охрану информации о состоянии его здоровья, обоснованности отказов в приеме в образовательную организацию, предоставлении медицинских услуг и принятии соответствующих мер прокурорского реагирования», – приводит РИА «Новости» слова детского омбудсмена.

В аппарате уполномоченного сообщили, что по инициативе прокуратуры в Искитиме прошло расширенное совещание из-за нарушения прав больного ВИЧ-инфекцией ребенка из многодетной семьи. В нем участвовали глава регионального минздрава, зампрокурора области, руководитель Росздравнадзора по региону и замглавы администрации Искитима.

«Были заслушаны доклады о мерах, принятых для устранения выявленных нарушений прав несовершеннолетнего, защиты и восстановления его прав, организации предоставления медицинских и образовательных услуг по месту жительства», – добавили в аппарате омбудсмена.

В Следственном комитете России рассказали, что по факту нарушения прав ребенка и его приемной семьи следователи проводят проверку, в ходе которой установят все обстоятельства случившегося. По итогам проверки будет дано процессуальное решение.

О положении ребенка и его семьи ранее писали СМИ. Согласно их информации, в 2018 году семья из Искитима усыновила мальчика-сироту. Позже у ребенка обнаружили ВИЧ-инфекцию, на которую его никогда не обследовали и которую не лечили. Несмотря на врачебную тайну, о диагнозе мальчика стало известно жителям небольшого города. После этого ребенка стали сторониться другие семьи, его не брали ни в детские кружки, ни в школу, ни на массаж.

16 апреля Болтенко приехала в Искитим и встретилась с приемной матерью мальчика.