Из-за травли ребенка с ВИЧ возбудили дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело о неприкосновенности частной жизни по факту нарушения прав ребенка с ВИЧ и его семьи, которую выживают из города, сообщает СУ СК по Новосибирской области.

В сообщении на сайте СУ СК указывается, что «по результатам проведенной проверки возбуждено уголовное дело по факту нарушения неприкосновенности частной жизни малолетнего, по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 137 УК РФ («Нарушение неприкосновенности частной жизни»)».

По данным следствия, в июле минувшего года в Искитиме Новосибирской области неизвестный незаконно распространил сведения о частной жизни ребенка, а именно о наличии у него ВИЧ-инфекции.

В данный момент «по делу выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех подлежащих доказыванию обстоятельств, расследование продолжается».

Ранее стало известно, что детский омбудсмен обратилась в прокуратуру после травли ребенка с ВИЧ.

Напомним, семья из Искитима в прошлом году усыновила мальчика-сироту. Позже выяснилось, что у ребенка ВИЧ-инфекция, на которую его никогда не обследовали и не лечили.

Диагноз мальчика из районной больницы в нарушение врачебной тайны мгновенно стал известен всему городу. Семьи стали сторониться, мальчика отказались брать в детские кружки, на массаж и в школу.