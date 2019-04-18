Жена Быкова рассказала о состоянии писателя

Жена писателя Дмитрия Быкова, который был госпитализирован в Уфе и введен в кому, Ирина Лукьянова рассказала о состоянии супруга.

«Врачи никаких прогнозов не строят. Состояние стабилизировано, но стабильно тяжелое, находится в медицинском сне», – рассказала Лукьянова телеканалу «360».

Жена писателя добавила, что никому не сообщает диагноз Быкова, потому что от его здоровья «не зависит обороноспособность страны».

Известный писатель и литературный критик Дмитрий Быков попал в нейрореанимацию одной из уфимских больниц с подозрением на инсульт. Однако позже этот диагноз врачи у Быкова не подтвердили. Писатель был введен в искусственную кому, его состояние оценивается как тяжелое.

Кардиохирург Ренат Акчурин в комментарии газете ВЗГЛЯД оценил помощь, оказанную Быкову на борту самолета.