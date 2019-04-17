Анонсирован первый в истории саммит G20 в арабском государстве

Эр-Рияд примет саммит «большой двадцатки» в ноябре 2020 года, сообщает Al Arabiya, отмечая, что встреча G20 впервые в истории пройдет в арабском государстве.

Саудовское агентство печати уточнило, что саммит в Эр-Рияде состоится 21-22 ноября 2020 года. Председателем саммита станет король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд, передает ТАСС.

«Саудовская Аравия выражает полную приверженность целям G20, а также стабильности и процветанию международной экономической системы», – заявили в Эр-Рияде, подчеркнув, что страна «с нетерпением ожидает проведения саммита в 2020 году», передает «Интерфакс».

Ближайший саммит «двадцатки» пройдет в июне 2019 года в Японии.

Напомним, в прошлом году саммит G20 прошел в Буэнос-Айресе. По итогам форума была принята итоговая декларация, в которой страны подтвердили необходимость реформирования ВТО, обязательство использовать все политические средства для достижения роста экономики, работать над устранением причин появления мигрантов, заявили о приверженности Парижскому соглашению по климату. При этом встречу «двадцатки» в Аргентине назвали «саммитом двусторонок», так как лидеры G20 использовали площадку ради двусторонних встреч.