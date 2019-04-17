Хоккеист Дацюк попросил Путина отменить закон о СНИЛС

Российский хоккеист Павел Дацюк обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой отменить недавно принятый федеральный закон об индивидуальном учете в системе обязательного пенсионного страхования.

Спортсмен счел неправильным, что закон превращает СНИЛС из номера лицевого счета гражданина в Пенсионном фонде в идентификационный номер личности – ключ ко всем данным человека в государственных базах данных.

«Мотивация любого русского православного человека – беспокоиться за будущее своих детей и близких», – заявил хоккеист в комментарии «Ридусу». По его словам, «данный законопроект является угрозой национальной безопасности». «Надеюсь, что он (президент) услышит нас. Верю, что он также беспокоится о своих близких и всем нашем народе», – добавил хоккеист.

Дацюк также сослался на видеозапись проповеди известного в православной среде священника – схиигумена Сергия (Романова) из Екатеринбурга, в которой резко осуждаются попытки государства присваивать гражданам какие-либо номера. По словам схиигумена Сергия, база данных с личными номерам россиян «находится за границей, в Брюсселе, в компьютере с откровенным именем «Зверь», поэтому «реальная власть будет передана из рук нашего президента предателями-законотворцами в руки врагов нашего Отечества».

Напомним, 1 апреля Владимир Путин подписал закон о расширении направлений использования информационной базы индивидуального учета, следствием чего стал перевод страховых номеров индивидуальных лицевых счетов (СНИЛС) полностью в электронный вид. Привычное страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования зеленого цвета россиянам больше выдавать не будут. Вместо этого сразу после рождения или при вступлении в гражданство людям будет присваиваться индивидуальный номер СНИЛС. Именно по этому номеру Пенсионный фонд и другие государственные ведомства будут оказывать гражданам услуги.

Заслуженный мастер спорта Павел Дацюк выступает центральным нападающим клуба КХЛ СКА (Санкт-Петербург). За годы своей спортивной карьеры он завоевал титулы чемпиона мира (2012), олимпийского чемпиона (2018, Пхенчхан), чемпиона России (2005), двукратного обладателя Кубка Стэнли (2002, 2008) и другие награды. С 2001 по 2016 год Павел выступал за клуб НХЛ «Детройт Ред Уингз».