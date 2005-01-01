Православных посчитают, дадут номера и это – не страшно

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4 апреля, четверг  |  Последнее обновление — 17:26  |  vz.ru
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Почему Mercedes инвестирует в санкционную Россию

Владимир Путин на отечественном лимузине Aurus заехал прямо на территорию немецкого завода Фото: Михаил Климентьев/
пресс-служба президента РФ/ТАСС
Владимир Путин приехал поздравить Mercedes-Benz с открытием немецкого завода в Подмосковье на отечественном лимузине Aurus. Но по традиции оставил свой автограф на первой российской иномарке, сошедшей с конвейера. Почему Mercedes-Benz решился инвестировать в российскую экономику не в самое простое для нее время?  Подробности...
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Россия может укрепить позиции в мире с помощью Анголы

Сорок лет назад президент Анголы Жоау Лоуренсу получал военное образование в нашей стране - как и эти его соотечественники, сфотографированные в прошлом году в КрымуФото: Сергей Мальгавко/ТАСС
В Москву приехал президент Анголы Жоау Лоуренсу. В четверг пройдут его переговоры с Владимиром Путиным. Два президента почти ровесники, оба увлекаются японскими единоборствами и закончили советские вузы. Так что при желании смогут общаться по-русски. Ангольцы вообще хотят укреплять отношения с нашей страной. Ведь во многом благодаря российской помощи они смогли отстоять свою независимость. Подробности...
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Из устаревшего Ил-76 сделали самолет нового поколения

Фото: Сергей Субботин/РИА «Новости»
ВВС России получили таки первый серийный Ил-76МД-90А – машину нового поколения, которую очень давно ждали. И хотя самолет приходит в войска со значительным опозданием, он должен в полной мере оправдать все возложенные на него надежды. Что нового заложили конструкторы в этот военно-транспортный самолет и в каком количестве он необходим ВВС? Подробности...
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Главный соперник Трампа попал под каток феминисток

Тяжеловес американской политики стремительно теряет свое влияние и перспективыФото: Joshua Roberts/Reuters
Казавшаяся безупречной карьера бывшего вице-президента США Джо Байдена вступила в полосу настоящего кошмара. Похоже, он стал очередной жертвой обвинений в сексуальных домогательствах. Почему именно сейчас «самый влиятельный собеседник в мире» (как его называла американская пресса) подвергся таким нападкам и что это значит для выборов президента США? Подробности...
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Самый богатый экс-министр России оказался за решеткой

Журнал «Форбс» оценивал состояние Абызова в 1,2 млрд долларовФото: Александр Рюмин/ТАСС
Ушедший в тень после отставки бывший глава бывшего министерства по делам Открытого правительства Михаил Абызов оказался в центре внимания. По возвращении из Италии, где он жил в последнее время, Абызов, заподозренный в афере на 4 млрд рублей, был заключен под стражу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляет ФСБ. Подробности...
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Православных посчитают, дадут номера и это – не страшно

Монахиня Елисавета (Сеньчукова), пресс-секретарь Якутской епархии, кандидат философских наук
Верующие к государству и его прихотям относятся со смирением. Праведный Иосиф с беременной Девой Марией преодолели две сотни километров из Назарета в Вифлеем, чтобы языческий император и их посчитал. Стоит взять с них пример. Подробности...

Русским нужна стабильная и вменяемая империя

Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
На фоне сегодняшнего мира крайностей самое ценное – это умение оставаться спокойным, то есть трезво действовать посреди тех, кто движим чувством. Ведь трезвость – это про умение пользоваться своим разумом. Трезвость – норма жизни. Подробности...
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            Православных посчитают, дадут номера и это – нормально

            Монахиня Елисавета (Сеньчукова)
            пресс-секретарь Якутской епархии, кандидат философских наук
            		 4 апреля 2019, 17:10

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            «В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Эта перепись была первая в правление Квириния Сириею. И пошли все записываться, каждый в свой город. Пошел также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова, записаться с Мариею, обрученною ему женою, которая была беременна» (Лк.2:2-5).

            Две тысячи лет прошло. Ситуация в общем и целом не поменялась: государство ставит своих граждан на учет. Использует для этого все возможные методы: проводит перепись, выдает паспорта, присваивает идентификационные номера. Будет возможность – чипы вживит. А потом и машинку для считывания политически неблагонадежных мыслей.

            Очевидно, что гражданам это нравиться не может, потому что всем есть что скрывать. Необязательно незаконное: просто не хочется, чтобы кто-то знал, какие сайты ты смотришь, куда летишь в отпуск, где живешь и где молишься. Тем более, что были уже печальные опыты: графа о вероисповедании в переписи 1937 года, мягко говоря, не способствовала улучшению качества жизни верующих; прозрачность финансовых документов неоднократно приводила к лишению людей средств к существованию из-за списания штрафов, налогов и т.д., в том числе и ошибочно начисленных…

            С конца 1990-х годов среди православных в ряде стран, в первую очередь, бывшего СССР и Греции, поползли слухи о тотальном контроле, который в итоге приведет к присваиванию всему населению «числа Зверя», 666, – апокалиптического символа, лишающего человека шанса на спасение и порабощающего его врагу рода человеческого. Под подозрение попали паспорта нового образца, налоговые номера и ряд других документов. Доходило до смешного – «серпасто-молоткастый» паспорт атеистического СССР оставляли, а от новых российских паспортов отказывались. Потому что там на каждой странице по три шестерки. Не верите? Проверьте. Вокруг каждого номера страницы нарисован цветочек с четырьмя лепестками, три из которых вполне сойдут за шестерки.

            Впрочем, если открыть восьмую страницу и повернуть на 90 градусов, то на вас из номера глянет неубиваемый Кенни из Южного Парка. На этом обзор мракобесия можно было бы и закончить, но жизненно необходимо рассмотреть еще один аргумент.

            Фото: Edgard Garrido/Reuters

            К последней моей колонке в одном из комментариев прозвучало недоумение: что это монахиня не возмущается присвоению номеров, замене имени христианского бездушной цифрой? Что ж, пожалуй, надо отреагировать. Вопрос и вправду важный.

            Вообще, на него ответил еще один из наиболее почитаемых в Русской Православной Церкви старцев архимандрит Иоанн (Крестьянкин). Давая комментарий на эту тему, он выразился однозначно: в лагерях новомученикам тоже присваивали номера, но это не значит, что они лишались имени. Старец и сам подпал под репрессии и отсидел значительный срок, он знал, о чем говорил.

            Действительно, если святые, прославленные и непрославленные, должно были претерпевать за свою веру настоящие гонения – от лишения имущества до расстрела, причем в последнем случае их пытались не только лишить имени посредством номера, но и посмертно анонимизировать в массовом захоронении где-нибудь на Бутовском полигоне, – то наш слабохарактерный современник уже боится совершенно безопасного для духовной жизни номера. Который, между прочим, является для одушевленной части государственной машины – чиновника любого сорта – не заменой имени, а его дополнением. А неодушевленная часть государственной машины, типа статистики, вообще верующего человека интересовать не должна. Гонения на него будут воздвигать не компьютеры и не сканнеры, а люди. Антихрист – человек, а не механизм. Чем он и страшен.

            Все это, конечно, не отменяет того, что учет граждан – штука потенциально опасная. Чем больше про нас знают, тем больше на нас могут давить. В случае гонений на веру – давить по религиозному признаку. Ну так, простите, никто христианам не обещал, что им будет легко. За имя Христово будут и гнать, и убивать – читайте Евангелие. Но имени христианина лишить не может ни одно число и ни одна бумажка.

            Настоящие верующие вообще к государству и его прихотям относятся со смирением. Вон праведный Иосиф Обручник с глубоко беременной Девой Марией преодолел полторы или две сотни километров из Назарета в Вифлеем, чтобы языческий император и их посчитал – и ничего, не надорвался. Стоит взять с него пример.


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