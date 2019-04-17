Китай впервые станет соорганизатором МАКС-2019

Впервые соорганизатором Международного авиационно-космического салона МАКС-2019, который пройдет с 27 августа по 1 сентября, выступит Китай.

«Нам важно отметить, что Китай согласился. Он впервые выходит страной-партнером», – заявил замминистра промышленности Олег Бочаров, сообщает РИА «Новости».

Также стало известно, когда будет подписано соглашение России и Китая о создании совместного тяжелого вертолета.

«Компании парафировали соглашение. Мы ждем дат по подписанию договора проекта», – сказал замминистра.

Он также добавил, что контракты на самолет появятся к летным испытаниям: «Мы постараемся, чтобы контракты появились точно на стадии испытаний, на стадии летных испытаний, когда первичные летные характеристики подтверждены».

Ранее некоторые СМИ сообщали об отмене МАКС-2019, но позже выяснилось, что эти заявления были ошибочными.