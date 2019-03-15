Кабмин отменил МАКС-2019

Российское правительство издало распоряжение об отмене международного авиационно-космического салона «МАКС» в 2019 году.

Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

В соответствии с документом, в перечне международных выставок продукции военного назначения, которые будут проводиться в стране в 2019 году, место МАКС занял Международный военно-морской салон «МВМС-2019», который состоится в июле в Санкт-Петербурге.

Международный авиационно-космический салон (МАКС) – международная аэрокосмическая выставка, проходящая с периодичностью раз в два года в городе Жуковский, на аэродроме ЛИИ им. Громова, недалеко от Москвы. Впервые выставка состоялась в 1993 году. Последняя выставка была в 2017 году.

Организаторы выставки – Федеральное агентство по промышленности (до 2009 года), правительство Москвы (2009) и ОАО «Авиасалон».