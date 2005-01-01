Кабмин опроверг отмену авиасалона МАКС

Кабмин опроверг сведения об отмене международного авиасалона МАКС, он пройдет в 2019 году.

Минпромторг сообщил, что МАКС в 2019 году пройдет в запланированные сроки, передает РИА «Новости».

Организатор мероприятия – компания «Авиасалон» – также опровергла сведения об отмене МАКС-2019.

«Это полная глупость, подготовка идет вовсю, все распоряжения есть на официальном сайте», – сказали в офисе компании в Жуковском.

В московском офисе пояснили, что не в курсе отмены. «Мы не в курсе, авиасалон пройдет с 27 августа по 1 сентября», – пояснили там.

Ранее сообщалось, что авиасалон МАКС был отменен по решению правительства России.

Тем временем РИА «Новости» аннулировало сообщение об отмене авиасалона в 2019 году, агентство отметило, что опубликованное сообщение было ошибочным.

Международный авиационно-космический салон (МАКС) – международная аэрокосмическая выставка, проходящая с периодичностью раз в два года в городе Жуковский. Последний салон прошел в 2017 году.