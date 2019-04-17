Минтруд заявил о двукратном росте зарплат врачей и преподавателей вузов

Минтруд отчитался о выполнении задач по обеспечению роста в два раза зарплат отдельных категорий работников бюджетного сектора экономики, которые были поставлены президентом в 2012 году.

«С 2013 года по 2018 год заработная плата врачей, преподавателей образовательных учреждений высшего образования выросла соответственно в 1,8 и два раза, педагогических работников общего образования, дошкольных учреждений, дополнительного образования детей - соответственно в 1,3, 1,4, 1,7 раза, работников культуры - в 1,8 раза», – передает сообщение Минтруда ТАСС.

В ведомстве уточнили, что поставленные президентом задачи были выполнены с небольшим отклонением – до 5%.

«Небольшое отклонение связано с тем, что фактические темпы роста средней заработной платы оказались выше прогнозных значений, использованных регионами при повышении зарплаты отдельных категорий работников до целевых значений», – добавили в пресс-службе.

Минтруд также уточнил, что в 2019 году президент поручил правительству совместно с регионами контролировать сохранение уровня зарплат отдельных категорий работников бюджетной сферы.

«При этом регионы получат из федерального бюджета на повышение заработной платы бюджетников дополнительно более 100 млрд рублей», – сообщили в Минтруде.

Ранее о росте зарплат врачей заявлял Минздрав.