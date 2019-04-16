Из России выдворили польского дипломата

Российский МИД потребовал от вице-консула Польши, работавшего в Иркутске, покинуть территорию России, заявила пресс-секретарь польского министерства иностранных дел Ева Сувара.

«Министерство иностранных дел подтверждает, что руководство Российской Федерации признало одного из чиновников нашей консульской службы в Иркутске персоной нон грата. Это результат применения руководством Российской Федерации принципа взаимности», – передает ее слова «Радио Польша».

По данным портала, дипломат уже покинул место своей службы и направляется в Польшу.

Отмечается, что решение принято на прошлой неделе в ответ на аналогичные действия Варшавы в отношении одного из российских дипломатов.