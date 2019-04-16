Подрядчик заявил о соблюдении техники безопасности при реставрации Нотр-Дама

При реставрации собора Парижской Богоматери соблюдались все требования техники безопасности, заявил представитель компании Europe Chafaudage, которая занималась реставрацией Нотр-Дам-де-Пари.

«Применялись вся необходимая аппаратура и процедуры по (технике) безопасности», – передает его слова ТАСС.

Он добавил, что никого из работников компании не было в момент пожара в соборе.

Вечером в понедельник начался пожар в соборе Парижской Богоматери. Сообщалось, что возгорание началось в ходе ремонтных работ на верхних уровнях – огонь появился за строительными лесами.

Здание удалось спасти от полного уничтожения. Огнем уничтожены верхняя часть шпиля, часы, большая часть кровли.