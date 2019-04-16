Обнажавшаяся в храмах модель обрадовалась уничтожению Нотр-Дама

Бельгийская модель Мариса Папен, известная фотосессиями в обнаженном виде в церквях и на их фоне, заявила, что рада пожару в соборе Парижской Богоматери.

«Церкви горят… Новая Эра придет! 3-й Завет. Я выражаю свое сострадание ко всем, кто стал жертвой церкви. Сексуально/ментально/физически», – написала она в Facebook.

Она также опубликовала одну из своих обнаженных фотографий на фоне религиозного сооружения. Многие подписчики выразили восхищение снимком и ее позицией, однако другие раскритиковали ее за радость в связи с уничтожением архитектурного шедевра.

Так, пользователь Juraj Priecel заметил, что «люди становятся жертвами других людей, а не церквей или зданий». По его словам, сжигание любых церквей – «это не путь».

Dwight John Christopher Kassulke осудил ее, подчеркнув, что не ходит в церкви.

«Я не прихожанин, Мариса ... но ваше одобрение уничтожения здания недопустимо! Кроме того, не каждый священнослужитель ответственен за те злоупотребления, о которых вы сказали», – написал он.

Bulent H. Albayrak спросил у нее, почему у нее «нет сострадания к архитектуре и истории».

«Я предпочитаю деревья... Природа должна вернуть свое», – ответила модель.

Belgijska modelka Marisa Papen pic.twitter.com/HdDU5aN6qT — Victor Kouprich (@VKouprich) 16 апреля 2019 г.

В понедельник вечером находившийся на реставрации Нотр-Дам загорелся. Здание избежало полного разрушения, хранившиеся там реликвии спасли. Власти Франции оценили состояние собора после пожара.