Французы объяснили отказ от пожарной авиации при тушении Нотр-Дам-де-Пари

Пожарная служба Парижа объяснила, почему не использует авиацию при тушении Нотр-Дам-де-Пари.

По словам пожарных, «сбрасывание воды с воздуха на этот тип здания действительно может привести к крушению всей структуры», а также «нанести ущерб близлежащим зданиям», передает РИА «Новости».

Как признался представитель пожарной службы, спасатели не уверены, что смогут остановить распространение огня в северной звоннице собора, передает ТАСС со ссылкой на Le Parisien.

Бывший замначальника ГУ МЧС по Москве Виктор Климкин, который сейчас является председателем центрального совета Всероссийского добровольного пожарного общества, также указал на неэффективность пожарных вертолетов при тушении таких зданий.

По его словам, «самая главная проблема» заключается в том, что «большие высоты». Климкин сказал, что «вертолеты использовать бесполезно, поскольку огнетущащее вещество не попадет к очагу возгорания».

Он считает, что для борьбы с огнем, охватившем Нотр-Дам-де-Пари, вода более эффективна, чем пена. Кроме того, он указал на необходимость вскрывать кровлю здания.

Подчеркивается, что избежать повреждения внутреннего убранства собора вряд ли удастся.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил в Twitter, что при тушении Нотр-Дам-де-Пари «стоит задействовать пожарную авиацию».