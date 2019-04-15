Трамп дал совет, как потушить Нотр-Дам

Президент США Дональд Трамп эмоционально отреагировал в соцсетях на пожар, охвативший знаменитый собор Парижской богоматери, и дал совет, как потушить пламя.

«Так ужасно смотреть за масштабным пожаром в соборе Нотр-Дам в Париже. Возможно, стоит задействовать пожарную авиацию. Нужно действовать быстро!», - написал американский лидер в Twitter.

Собор загорелся вечером в понедельник. Пламя охватило крышу здания. Предположительно, возгорание связано с реставрационными работами, проводившимися в соборе. В Сети распространяются многочисленные фото и видео пожара.