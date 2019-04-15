СК России возбудил дела по факту артобстрелов Донбасса украинскими силовиками

После артобстрелов Донбасса, в результате которых пострадали женщина и ребенок, Следственный комитет России возбудил уголовные дела в связи с применением запрещенных средств и методов ведения войны.

«По данным следствия, вечером 14 апреля 2019 года военнослужащие Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии произвели прицельный артиллерийский обстрел из тяжелых видов вооружения объектов гражданской инфраструктуры в поселке Золотое-5 Первомайского района самопровозглашенной Луганской народной республики», – говорится в сообщении СК.

В результате противоправных действий силовиков девочка 2007 года рождения получила ранения. Также 13 апреля из-за обстрела объектов гражданской инфраструктуры в поселке Александровка Марьинского района самопровозглашенной Донецкой народной республики пострадала мирная жительница.

«В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также должностных лиц из числа украинских военнослужащих, причастных к их совершению», – сказала официальный представитель СК России Светлана Петренко.

В сообщении отмечается, что украинские военнослужащие игнорируют соглашение о прекращении огня и продолжают нападать на мирное население, что приводит ко множеству жертв, включая детей.

Ранее против украинских силовиков были заведены еще три дела в связи с обстрелами в Донбассе, во время которых пострадали мирные жители.