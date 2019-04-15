МИД обвинил сотрудника посольства США с миной в провокации

МИД России расценивает как провокацию в отношении российского транспортного объекта мартовский инцидент с сотрудником посольства США, пытавшимся пронести мину на борт самолета в Шереметьево.

«Расцениваем, как провокацию в отношении российского транспортного объекта», – заявил замглавы МИД России Олег Сыромолотов, напомнив, что российской стороной был выражен «протест по поводу произошедшего американскому посольству в Москве и Госдепартаменту США».

Он также не исключил, что «прикрываясь иммунитетом и покидая Россию по окончании командировки, американец мог выполнять задание по тестированию надежности наших контрольных механизмов на границе».

«Однако для тех, кто вырос в США после терактов 11 сентября 2001 года, когда было максимально усилено внимание к обеспечению безопасности на воздушном транспорте, такое поведение особенно странно. Он, конечно, не мог не понимать, что артиллерийская мина в багаже – пусть и пустая, но со следами взрывчатки внутри и взрывателем – это очень серьезное нарушение», – добавил Сыромолотов.

«Нам пообещали, что виновного строго накажут. При этом ссылались на то, что речь идет о «легкомыслии молодого человека», – указал дипломат.

Напомним, 9 марта сотрудник американского посольства попытался пронести в Шереметьево мину со взрывателем, но без взрывчатого вещества. В ведомстве заявили, что Вашингтон пытается протестировать надежность обеспечения безопасности России. Сам дипломат пояснял, что хотел взять снаряд «для личной коллекции», а в Госдепе заявили, что ситуация была исчерпана.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о небывалом инциденте в Шереметьево.