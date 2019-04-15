|
15 апреля, понедельник | Последнее обновление — 11:05 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:МИД обвинил сотрудника посольства США с миной в провокации
Разделы
Есть ли в России собственный Илон Маск
За что премьер Индии получил высшую награду России
В России передумали сажать врачей
Почему Гитлер променял красную армию на нацизм
Тюмень спасли от боевиков
Экспортная демократия вернулась Западу бумерангом
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Запад так старательно насаждал в мире нигилизм по отношению к государству, безоговорочный приоритет либеральной политкорректности над замшелыми традициями законности, что добился впечатляющих «всходов» внутри себя самого. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев
Известный русский весельчак
Екатерина Ракитина, к.ф.н., переводчик
14 апреля 1744 (по некоторым сведениям — 1745) года родился Денис Фонвизин, создавший русскую бытовую комедию. «Не хочу учиться, хочу жениться» и многие другие мемы – его пера дело. История Фонвизина – очень и очень русская. Подробности...
Обсуждение: 42 комментария
Кремль поддержал обновление Петербурга
Павел Данилин, политолог
У команды нового питерского градоначальника Александра Беглова в планах глобальное изменение облика города. Правда, для реализации этих планов не всегда имеются механизмы: все-таки Петербург – это не Москва с ее огромным по питерским меркам бюджетом. Подробности...
Обсуждение: 53 комментария
В Москве выбрали «Мисс Россию – 2019»
Алина Санько из Азова стала победительницей в национальном конкурсе «Мисс Россия – 2019». Победительница получила 3 миллиона рублей и корону из белого золота стоимостью свыше 1 миллиона долларовПодробности...
Джулиан Ассанж арестован британской полицией
Основатель организации WikiLeaks Джулиан Ассанж арестован в посольстве Эквадора в Лондоне. Ранее власти Эквадора отказали ему в убежище, оправдываясь «агрессивным» поведением беглеца. Из здания Ассанжа вынесли на руках английские силовики и затолкали в полицейский автобусПодробности...
Опубликовано первое в истории фото черной дыры
Перед вами уникальная фотография. Это первое в истории изображение черной дыры – M87. Изображение было получено в рамках проекта Event Horizon Telescope, объединившего восемь радиотелескопов по всему мируПодробности...
|
© 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
E-mail: information@vz.ru
|
|
В начало страницы •
Поставить закладку •
На главную страницу •
Читайте нас на Facebook