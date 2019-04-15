Российский фотограф снял полет МКС на фоне Солнца

Фотограф из Новосибирска Алексей Поляков сумел снять пролет Международной космической станции (МКС) на фоне Солнца.

Прохождение МКС по солнечному диску составляет 0,9 секунды, поэтому фотографу пришлось делать серийную съемку 128 кадров в секунду.

На фото, опубликованном в Instagram, также попало одно из пятен на Солнце. Поляков рассказал, что черное пятно является местом выхода силовых магнитных линий.

«В этот момент расстояние между мной и станцией было 900 километров, и поймать такую «муху» за такой короткий временной отрезок весьма непросто», – пояснил фотограф.

Ранее Роскосмос и «ВКонтакте» запустили космическое шоу «МКС на связи», в котором звезды впервые смогут выйти в прямой эфир с бортом Международной космической станции.

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