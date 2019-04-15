Российский фотограф снял полет МКС на фоне Солнца

Взгляд
15 апреля, понедельник  |  Последнее обновление — 11:05  |  vz.ru
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Есть ли в России собственный Илон Маск

Минуты в невесомости за двести тысяч долларов - вот одна из перспективных бизнес-моделейФото: Sergei Remezov/Reuters
День космонавтики заставляет говорить не только о великом прошлом, но и о будущем. А самое перспективное сейчас космическое направление – частные космические компании, особенно это видно на примере выдающихся достижений Илона Маска. Есть ли подобные деятели в России и какими проектами они занимаются? Подробности...
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За что премьер Индии получил высшую награду России

Владимир Путин и Нарендра Моди ценят сложившиеся между ними личные отношенияФото: Михаил Метцель/ТАСС
Владимир Путин наградил индийского премьер-министра высшей наградой России. Указ о присуждении Нарендре Моди ордена Святого апостола Андрея Первозванного появился в пятницу совершенно внезапно – ничто не предвещало такого решения президента России. Однако у награждения индийского лидера есть глубокий личный и важный государственный смысл. Подробности...
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В России передумали сажать врачей

Гибель пациента под ножом хирурга предложено отныне считать всего лишь страховым случаемФото: imago stock&people/ТАСС
Минздрав и Следственный комитет, похоже, договорились, как наказывать медиков за врачебные ошибки. Подразумевается, что за «неумышленные преступления» врачей в Уголовном кодексе будут предусмотрены некие «альтернативные наказания». Однако врачи возмущены самой постановкой вопроса о наказании за ошибки – и видят в этом угрозу для развития российской медицины. Подробности...
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Почему Гитлер променял красную армию на нацизм

Гитлер (справа) с сослуживцами, снимок периода Первой мировой войныФото: Bundesarchiv
Согласно принятой в СССР датировке, ровно 100 лет назад была создана Баварская Советская Республика с красным флагом в качестве государственного и собственной красной армией. Именно там начал свою политическую карьеру Адольф Гитлер. Но что заставило его сменить красную повязку на свастику и возненавидеть тех, кому раньше служил? Подробности...
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Тюмень спасли от боевиков

Силовая спецоперация в Тюмени завершилась полным превосходством спецслужбФото: Максим Слуцкий/ТАСС
В Тюмени в ходе силовой операции уничтожены двое сторонников запрещенной в России группировки «Исламское государство». Боевики планировали теракты в местах массового скопления людей. На месте происшествия обнаружены взрывные устройства, оружие и экстремистская литература. Насколько серьезную угрозу обществу представляли эти боевики и почему не удается поставить заслон идеологии терроризма? Подробности...
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Экспортная демократия вернулась Западу бумерангом

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Запад так старательно насаждал в мире нигилизм по отношению к государству, безоговорочный приоритет либеральной политкорректности над замшелыми традициями законности, что добился впечатляющих «всходов» внутри себя самого. Подробности...
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Известный русский весельчак

Екатерина Ракитина, к.ф.н., переводчик
14 апреля 1744 (по некоторым сведениям — 1745) года родился Денис Фонвизин, создавший русскую бытовую комедию. «Не хочу учиться, хочу жениться» и многие другие мемы – его пера дело. История Фонвизина – очень и очень русская. Подробности...
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Кремль поддержал обновление Петербурга

Павел Данилин, политолог
У команды нового питерского градоначальника Александра Беглова в планах глобальное изменение облика города. Правда, для реализации этих планов не всегда имеются механизмы: все-таки Петербург – это не Москва с ее огромным по питерским меркам бюджетом. Подробности...
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      Перед вами уникальная фотография. Это первое в истории изображение черной дыры – M87. Изображение было получено в рамках проекта Event Horizon Telescope, объединившего восемь радиотелескопов по всему миру
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            Российский фотограф снял полет МКС на фоне Солнца

            15 апреля 2019, 10:03

            Текст: Евгения Шестак

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            Фотограф из Новосибирска Алексей Поляков сумел снять пролет Международной космической станции (МКС) на фоне Солнца.

            Прохождение МКС по солнечному диску составляет 0,9 секунды, поэтому фотографу пришлось делать серийную съемку 128 кадров в секунду.

            На фото, опубликованном в Instagram, также попало одно из пятен на Солнце. Поляков рассказал, что черное пятно является местом выхода силовых магнитных линий.

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            Транзит МКС по диску Солнца, видео! Не смотря на то, что транзит длился всего 0.9сек, камера успела намолотить приличный объём данных, ещё бы, ведь скорость съёмки 128кадров в секунду при разрешении больше чем FullHD, и все это без сжатия кодеками влетает на SSD винчестер, 3сек видео занимают 1,2Гб!!! Ох и объемы, ох и скорости... За то можно покадрово рассмотреть сам пролет. P.S. Спасибо @instact54 , что делитесь такими постами, мне уже три человека позвонили и сказали что видели в группе в вк:) #astrophotography #astrophoto #astronomy #iss #sky #sun #solar #eclipse #астрономия #небо #солнце #мкс #звезды #аст54 #телескоп #telescope

            Публикация от Alexey Polyakov (@nsk365)

            «В этот момент расстояние между мной и станцией было 900 километров, и поймать такую «муху» за такой короткий временной отрезок весьма непросто», – пояснил фотограф.

            Ранее Роскосмос и «ВКонтакте» запустили космическое шоу «МКС на связи», в котором звезды впервые смогут выйти в прямой эфир с бортом Международной космической станции.

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