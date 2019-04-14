Кудрин дал прогноз по санкциям США против российских банков

Новый пакет американских санкций, накладывающий ограничения на работу российских государственных банков, может быть принят рамочно, его реальное применение будет отложено, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

«Я думаю, что рамочные условия будут приняты, но само применение в отношении конкретных российских банков будет отложено. Или это будет несущественно, в отношении не ключевых банков», – приводит его слова ТАСС.

«Это будет скорее мера устрашения, чем реального исполнения», – сказал Кудрин на полях ежегодной встречи Международного валютного фонда и Всемирного банка в воскресенье.

Кудрин выразил уверенность, что в начале санкции введут в отношении какого-то одного банка, что не повлияет на общую ситуацию в российской экономике.

Напомним, США рассматривают возможность ввести против России широкие санкции, которые направлены против банковской и энергетической сфер экономики, государственного долга страны и российских проектов СПГ за рубежом.