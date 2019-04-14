Корабли Балтфлота отразили условную атаку авиации и беспилотников

Расчеты ПВО кораблей Балтийского флота отразили на учениях атаку авиации и беспилотников условного противника, в маневрах участвовали более 10 кораблей, сообщает пресс-служба Балтфлота.

«В пунктах базирования Балтийского флота с дежурными сменами центров управления, корабельными расчетами и расчетами постов противовоздушной обороны проведено учение с обнаружением неопознанных воздушных целей и отражением ударов условного воздушного противника», – передает ТАСС сообщение Балтфлота.

Отмечается, что задачи ПВО отрабатывались экипажами катеров и малых ракетных кораблей. Также в учениях участвовали малые противолодочные корабли и тральщики. Всего в маневрах принимали участие более 10 надводных кораблей.

По легенде учений расчеты корабельных зенитных постов обнаружили и опознали цели. Когда воздушные цели подошли на дистанцию поражения, системы ПВО и артиллерия кораблей условно уничтожили авиацию условного противника.

Также особое внимание было уделено уничтожению низколетящих целей, в том числе беспилотников.