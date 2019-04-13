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НОВОСТЬ ЧАСА:Дела возбудили после ликвидации боевиков ИГ в Тюмени
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Есть ли в России собственный Илон Маск
За что премьер Индии получил высшую награду России
Как проходит арзамасский эксперимент по преодолению бедности
Почему Гитлер променял красную армию на нацизм
Самый богатый экс-министр России оказался за решеткой
Как Голливуд попал в жернова ГУЛАГа
Владимир Можегов, публицист
Для американского консерватора «чувство братства», этого «сборища содомитов, блудниц и красных» означало заговор с целью свержения традиционного строя. Поэтому масштабные проверки «кошерной долины» общество восприняло с одобрением. Подробности...
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Почему идеи социализма шагают по планете
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Самое главное, почему СССР кончился, это не ракеты и не цена на нефть. А то, что достал он собственных граждан. Утомил – бесконечным конфликтом между декларируемыми ценностями «за все хорошее» и все более ухудшающейся жизнью простого человека. Подробности...
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Феминизм третьей волны страдает от отсутствия привилегий
Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Воинствующие борцуньи за все хорошее пока воюют исключительно в Твиттере и Фейсбуке. Но запрет на неправильное мнение – это прямо-таки путь к успеху! Сталин же к успеху, в конце-то концов, пришел. Подробности...
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Джулиан Ассанж арестован британской полицией
Основатель организации WikiLeaks Джулиан Ассанж арестован в посольстве Эквадора в Лондоне. Ранее власти Эквадора отказали ему в убежище, оправдываясь «агрессивным» поведением беглеца. Из здания Ассанжа вынесли на руках английские силовики и затолкали в полицейский автобусПодробности...
Опубликовано первое в истории фото черной дыры
Перед вами уникальная фотография. Это первое в истории изображение черной дыры – M87. Изображение было получено в рамках проекта Event Horizon Telescope, объединившего восемь радиотелескопов по всему мируПодробности...
Ушел из жизни актер Алексей Булдаков
Актер Алексей Булдаков умер на 69-м году жизни. У него оторвался тромб, когда он ночевал в одном из отелей Улан-Батора. Булдаков стал всенародно любимым артистом в образе генерала Иволгина – после выхода фильмов «Особенности национальной охоты» и «Особенности национальной рыбалки»Подробности...
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