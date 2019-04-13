Дела возбудили после ликвидации боевиков ИГ в Тюмени

Следственные органы Следственного комитета по Тюменской области возбудили два уголовных дела после ликвидации членов запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство*» (ИГ*), сообщается на сайте ведомства.

Уголовные дела возбуждены по статьям УК РФ «Приготовление к убийству двух и более лиц общеопасным способом группой лиц по предварительному сговору» и «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов», говорится в сообщении на сайте СК.

Отмечается, что в доме, где находились террористы, «обнаружены и изъяты два автомата Калашникова, два самодельных взрывных устройства, религиозная литература, носители электронной информации, элементы взрывных устройств».

Сотрудники СК осмотрели места происшествия и назначили ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинские, пожарно-технические и молекулярно-генетические. Устанавливаются обстоятельств преступления.

Напомним, в пятницу в Тюмени была объявлена контртеррористическая операция. Позже стало известно о ликвидации там сторонников запрещенной в России террористической группировки ИГ*.

В субботу стали известны подробности о ликвидированных боевиках.