Силуанов предупредил об очень высоком риске наступления глобальной рецессии

Риски наступления глобальной рецессии очень велики, поэтому России нужно как можно скорее начинать реализовывать национальные проекты, чтобы противостоять подобным вызовам, сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов на полях ежегодной встречи МВФ и Всемирного банка.

Силуанов напомнил, что финансовая «двадцатка» констатировала замедление мирового роста на 0,4 процентного пункта, до 3,3%. Причинами снижения, по его словам, стали как объективные, так и рукотворные факторы, передает ТАСС.

К объективным факторам первый вице-премьер отнес то, что меры по стимулированию мировой экономики – такие как смягчение денежно-кредитной политики и бюджетной политики – перестали работать.

Рукотворными факторами, то есть последствиями конкретных решений, он назвал торговые войны, трансграничные ограничения, а также политическую нестабильность в целом ряде государств, в частности выход Великобритании из состава Евросоюза (Brexit). «Объективно это надо решать в рамках структурных изменений в каждой стране», – уверен Силуанов.

По словам главы Минфина России, «риски того, что будет рецессия дальнейшая глобальная, очень велики, поэтому нам, России, нужно идти на противотоке».

«Нам надо как можно скорее начинать реализовывать национальные проекты, как можно больше надо вводить мер по либерализации нашей экономики – валютное законодательство, отменять мешающие бизнесу правовые акты», – подчеркнул министр финансов.

«К изменению цен на энергоресурсы мы готовы – бюджет готов и резервы, и платежный баланс, – выстроили такую систему», – заверил глава Минфина России.

По словам первого вице-премьера, инвесторы оценивают российскую экономику высоко, так как в России сложилась хорошая макроэкономическая база. «Точно так же нужно сделать нам в качестве ответа на все возможные ограничения», – отметил министр.

Ранее МВФ предсказал самый низкий рост мировой экономики за 10 лет. Свой прогноз по росту ВВП России в 2019 году дали Всемирный банк и рейтинговое агентство Fitch.

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