Всемирный банк изменил прогноз роста ВВП России

Прогноз Всемирного банка по росту ВВП России в 2019 году пересмотрен с 1,5% до 1,4%, говорится в докладе «Всемирный банк: Отчет об экономике региона Европы и Центральной Азии – апрель 2019». При этом прогноз по росту ВВП в 2020-2021 годах сохранен на уровне 1,8%.

Эксперты Всемирного банка утверждают, что «Россия имеет скромные перспективы экономического роста в 2019-2021 годах», передает ТАСС.

По их версии, сохранение профицита федерального бюджета в России будет поддерживаться за счет относительно высоких цен на нефть в 2019-2021 годах. Также Всемирный банк прогнозирует ускорение инфляции в 2019 году на фоне повышения ставки НДС и снижения курса рубля, допуская возврат к целевым показателям ЦБ в 4% уже в 2020-2021 годах, полагают они.

«Прогноз по внешнему профициту отражает снижение цен на нефть и увеличение расходов на импорт. Стабильный экономический рост, рост заработной платы в частном секторе и индексация пенсий на уровень инфляции будут поддерживать реальные доходы населения, а также способствовать постепенному снижению уровня бедности в 2019-2021 годах. Однако у многих россиян нет официальной работы, и многие домохозяйства останутся близко к черте бедности», – говорится в докладе.

Согласно докладу Всемирного банка, риски снижения роста экономики России связаны с потенциальным расширением санкций, ухудшением настроений на финансовых рынках и резким падением цен на нефть.

Рост инвестиций, по мнению авторов доклада, зависит от эффективности внедрения государственных инициатив в сфере инвестиций в инфраструктуру.

При этом эксперты Всемирного банка считают, что недавний рост кредитования домохозяйств может представлять собой риск для финансовой стабильности в случае ухудшения макроэкономических условий.

Кроме увеличения количества трудоспособного населения с помощью повышения пенсионного возраста, для ускорения темпов роста России нужна реализация реформ, поддерживающих рост производительности труда, полагают эксперты.

Напомним, в феврале международное рейтинговое агентство Fitch спрогнозировало, что в 2019 году Россию ожидает ускорение инфляции и замедление темпов роста ВВП.