МВФ предсказал самый низкий рост мировой экономики за 10 лет

Рост мировой экономики в 2019 году замедлится до 3,3% вместо прогнозировавшихся в январе 3,5%, сообщили в Международном валютном фонде.

Это самый низкий прогноз роста мировой экономики за последние 10 лет, передают «Ведомости».

Новые прогнозируемые показатели роста мирового ВВП связаны с негативными явлениями в ведущих экономиках мира, включая Европу, Латинскую Америку, США, Канаду и Великобританию. К примеру, в США рост ожидается на уровне 2,3%, тогда как ранее прогнозировались 2,5%, а в Еврозоне ожидаемые показатели упали с 1,6% до 1,3%. В Великобритании рост должен составить 1,2% (в январе ожидали 1,5%), в Канаде – 1,5% (ранее 1,9%). Для России прогноз МВФ не изменился: в 2019 году рост российского ВВП ожидается на уровне 1,6%.

Отмечается, что угрозу роста мировой экономики представляют напряженность в международной торговой политике, возможное замедление темпов роста экономики Китая и риски, связанные с Brexit.

Ранее свой прогноз по росту ВВП России в 2019 году дали Всемирный банк и Международное рейтинговое агентство Fitch.

В Минэкономразвития России считают, что темпы инфляции в стране замедлятся до уровня 3,5% в начале 2020 года.