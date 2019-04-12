ЕC рассматривает введение крупных пошлин на товары из США

Евросоюз рассматривает введение новых пошлин для товаров из США объемом более 10 млрд евро, рассказал источник из ЕС.

Точная сумма облагаемых новыми пошлинами товаров будет определена после одобрения Евросоюзом списка товаров, составленного Еврокомиссией, который опубликуют на следующей неделе, передает ТАСС.

«Это может быть и сумма намного больше, но не меньше, чем 10 млрд», – подчеркнул источник.

Во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что планирует ввести пошлины на товары из Евросоюза в ответ на субсидирование ЕС собственной авиапромышленности. Ранее Трамп говорил, что Вашингтон может ввести пошлины на многие товары из Европы, если ЕС не будет вести переговоры по торговле.

Летом после введения обоюдных пошлин ЕС согласился ослабить ограничения на импорт из США.