В Молдавии заявили о невозможности вывода российских войск из Приднестровья

Экс-министр обороны Молдавии Гайчук: Вывод российских войск из Приднестровья невозможен

Tекст: Дарья Григоренко

Гайчук заявил, что требование о выводе российских войск с территории Молдавии – одна из постоянных позиций как стран НАТО, так и Европейского Союза. «На сегодняшний день это технически и политически практически невозможно», – сказал Гайчук, передает РИА «Новости».

По его словам, во-первых, неясно, как это реализовать технически. Во-вторых, Россия не согласится на вывод войск, ссылаясь на наличие склада оружия и миротворческого контингента в Приднестровье. Гайчук отметил, что миротворческие силы должны быть выведены только после денонсации протокола, подписанного в 1992 году.

«Россия скажет, что в Приднестровье есть склад оружия, что там находится миротворческий контингент, развернутый в соответствии с протоколом, подписанным еще в 1992 году президентом Молдовы Мирчей Снегуром», – сказал Гайчук.

Он подчеркнул, что миротворческая операция в Приднестровье – одна из самых успешных в мире. По словам Гайчука, миротворцы являются гарантами безопасности в регионе.

Ранее президент Молдавии Майя Санду заявляла, что Кишинев готов оказать финансовую помощь Приднестровью только после вывода российских военных. Санду заявила, что Кишинев не намерен делиться с Приднестровьем финансовой помощью от ЕС в размере 1,9 млрд евро из-за недостатка контроля за средствами в регионе.

В мае глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский заявил, что в Приднестровье продолжит действовать режим террористической опасности, пока сохраняется угроза, а меры безопасности на массовых мероприятиях будут усилены.