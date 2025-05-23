Режим террористической опасности продлили в Приднестровье

Власти Приднестровья продлили режим террористической опасности до снятия угрозы

Tекст: Вера Басилая

По словам Красносельского, в Приднестровье действует режим террористической опасности, потому что угроза все еще существует, передает РИА «Новости».

Он отметил, что власти Приднестровья продолжают обеспечивать меры безопасности граждан на массовых мероприятиях.

Глава ПМР напомнил, что республика ранее столкнулась с серией терактов, которые были раскрыты и расследованы. По его словам, все детали этих происшествий тщательно изучаются. Министерство госбезопасности Приднестровья в марте 2023 года сообщило о предотвращении теракта против местных чиновников в Тирасполе, который готовился по указанию СБУ, и задержании причастных к подготовке.

Кроме того, прокурор ПМР сообщал, что следствие установило факт планирования нападения на делегацию ОБСЕ в феврале 2023 года рядом с Бендерской крепостью. Автомобиль со взрывчаткой злоумышленники собирались оставить на пути следования делегации. Причастные к этим действиям признали свою вину и дали показания.

Комментируя процесс переговоров между Тирасполем и Кишиневом, Красносельский заявил, что заморозка диалога искусственна и существует желание определенных политиков блокировать созыв формата «5+2».

Лидер ПМР подчеркнул, что в регионе действует Объединенная контрольная комиссия по управлению миротворческой операцией, в которую входят представители Украины, России, Молдавии, Приднестровья и ОБСЕ. По его словам, для урегулирования конфликта необходим диалог, и Россия с ОБСЕ поддерживают продолжение переговоров, в отличие от молдавской стороны, которая, по мнению главы ПМР, исключает такую возможность.

Ранее президент Приднестровья Вадим Красносельский предупредил, что вооруженное противостояние в Приднестровье может привести к эскалации между Россией и странами НАТО.

Посол России в Молдавии Олег Озеров заявил о попытках подтолкнуть Кишинев к силовым решениям по Приднестровью и подчеркнул важность переговорных методов для урегулирования конфликта.