Захарова назвала отказ Киева забирать тела позором на весь мир

Tекст: Дарья Григоренко

Дипломат отметила, что нет ни одной мировой религии или традиции, где не забирали бы тела своих воинов. «Это страшная трагедия сегодняшнего человека, которого либеральная идеология довела до полного низвержения своего достоинства», – подчеркнула Захарова, передает ТАСС.

По ее словам, это лучшее доказательство расчеловечивания киевского режима и его спонсоров. «Руками киевских неонацистов Запад убивает людей, – сказала дипломат. – Он убивает всех, в том числе и тех, кого считает своими».

Во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что контакты между Россией и Украиной по передаче тел погибших военных осуществляются.

Глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский заявил, что Киев не принимает тела погибших военных, поскольку не желает признавать масштаб потерь.Бывший французский офицер-десантник, военный эксперт Ксавье Моро назвал отказ властей Украины от тел погибших солдат ВСУ признаком войны цивилизаций.