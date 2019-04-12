Путин в День космонавтики осмотрел разработки НПО «Энергомаш»

Президент Владимир Путин в День космонавтики посетил НПО «Энергомаш» и ознакомился с производственным процессом.

В цехе окончательной сборки президента ознакомили с производственной линейкой предприятия. Главе государства продемонстрировали не имеющий аналогов в мире по силе тяги жидкостный двигатель РД-171В, а также ракетный двигатель, поставляемый в страны с развивающейся космической индустрией, передает ТАСС.

Отдельно Путину показали двигатель, экспортируемый в США для американских космических кораблей. «Сегодня у нас контракты подписаны, включая 2020 год», – заявил гендиректор НПО «Энергомаш» Игорь Арбузов, рассказывая об этом двигателе.

Говоря о перспективах развития производственной базы, Арбузов напомнил о проекте создания интегрированной структуры, в которую будут включены ключевые предприятия ракетного двигателестроения России. Решение о создании такой структуры было одобрено в феврале 2019 года набсоветом Роскосмоса. Головным предприятием нового объединения станет АО НПО «Энергомаш».

В ходе посещения предприятия президент также ознакомился и с проектами Роскосмоса в целом, причем не только космического, но и двойного назначения. Помимо запуска космических кораблей, Роскосмос занимается созданием технологий и производством импортозамещающего оборудования для ТЭК, проектами производства трамваев и беспилотных комбайнов, предупреждает распространение лесных пожаров.

Путин в ходе визита рассказал, что послужило основой для принятия решения о создании Национального космического центра: «Во-первых, надо было понять, что делать с Хруничевым (Центр им. Хруничева), Хруничева надо развивать, много всяких споров на этот счет было и, конечно, не хотелось отдавать просто куда-то в коммерцию эти территории».

«Второе: нам действительно нужно внимание сосредоточить на том, чтобы делать новые абсолютно шаги в развитии космической отрасли, делать ее еще более современной, устремленной в будущее. Мы сейчас с коллегами обсуждали: в авиации цифровизация уже сделала больше шагов, чем, скажем, в двигателестроении и вообще в космической отрасли, как ни странно. То есть явно есть, над чем работать, от этого зависит и коммерческий результат, и результат в сфере обороноспособности», – заявил Путин.

НПО «Энергомаш» – ведущее российское предприятие по разработке мощных жидкостных ракетных двигателей, которые выводили и выводят на орбиту практически все отечественные космические объекты, начиная с первого искусственного спутника Земли и корабля Юрия Гагарина до сверхмощной ракеты «Энергия».